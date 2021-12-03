В Омской области выявили 580 случаев коронавируса за сутки

В Омской области выявили 580 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области достигло 116 307. Вылечились при этом 92 490 человек, включая 809 за минувшие 24 часа.

Прививку от COVID-19 сделали 927 944 жителя. Завершили иммунизацию 673 116.

В целом в России за сутки зарегистрировали 32 930 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.