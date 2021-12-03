В Краснодарском крае подтвердили 812 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 812 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Краснодаре (322 жителя), а также в Новороссийске и Сочи.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1780.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 32 930 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее профессор вирусологии института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.