В Пермском крае зарегистрировали 693 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае зарегистрировали 693 случая коронавируса за сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 693 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 142 848.

Как уточняется, на лечении а больницах находятся 2726 человек, в том числе 293 в тяжёлом состоянии.

Тем временем в Севастополе выявили 195 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Из медучреждений выписаны 196 пациентов, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По информации Роспотребнадзора, всего в городе заболели 49 370 жителей, вылечились — 45 192.

Ранее профессор вирусологии института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить