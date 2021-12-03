В Пермском крае зарегистрировали 693 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 693 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 142 848.

Как уточняется, на лечении а больницах находятся 2726 человек, в том числе 293 в тяжёлом состоянии.

Тем временем в Севастополе выявили 195 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Из медучреждений выписаны 196 пациентов, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По информации Роспотребнадзора, всего в городе заболели 49 370 жителей, вылечились — 45 192.

Ранее профессор вирусологии института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.