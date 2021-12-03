В Оренбургской области выявили 317 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 317 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в области заболели 101 955 жителей. Выздоровели 85 988 человек, в том числе 299 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии за сутки зарегистрировали 207 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц выписали 185 человек, передаёт udm-info.ru.

Общее число заболевших в республике достигло 75 680, выписанных из больниц — 63 731.

Лаборатории региона провели 2 159 770 тестов на коронавирус, включая 4850 за последние 24 часа.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.