Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на новогодние подарки

В среднем граждане России готовы потратить до 13 тыс. рублей на подарки родным и близким. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Самый большой бюджет — у жителей столицы. Москвичи готовы потратить в среднем 17 тыс. рублей на новогодние подарки. Второе место занимают Хабаровск и Ростов-на-Дону (16 тыс. рублей). Санкт-Петербург находится на третьей позиции с суммой 15 тыс. рублей. Самые экономные бюджеты сформированы жителями Новосибирска и Самары (12,3 и 12,2 тыс. рублей соответственно).

Наибольшее количество россиян планирует потратить деньги на подарки родственникам (66% опрошенных), каждый третий будет дарить своей второй половине (32%), подарки друзьям купят 19% респондентов, а 16% участников опроса на Новый год никому не планируют что-то дарить.

Как показывают результаты опроса, женщины намерены делать подарки чаще, чем мужчины.

Всего в опросе приняли участие 5 тыс. человек.

Ранее аналитики сайта объявлений «Авито» провели исследование и выяснили, что спрос на новогодние товары в России в 2021 году вырос на 70%.