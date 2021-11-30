Опрос показал, сколько россияне планируют потратить в Новый год и каникулы

Среднестатистический россиянин собирается потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тыс. рублей на одного человека без учёта подарков. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Самый большой бюджет у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве средняя сумма предполагаемых расходов в праздники составляет 23,2 тыс. рублей. Санкт-Петербург занимает второе место с суммой 20,4 тыс., на третьей строке — Красноярск и Самара (по 19,3 тыс. рублей).

Меньше всего планируют потратить жители Волгограда (14,3 тыс. рублей), Нижнего Новгорода (15,8 тыс. рублей) и Новосибирска (16,2 тыс. рублей).

При этом бюджет на встречу Нового года и каникулы планируют 35% россиян, а вот 45% не ведут подобных расчётов.

Самый большой бюджет — у россиян с доходом от 80 тыс. рублей. Мужчины планируют потратить 20,3 тыс., а женщины — 16,4 тыс. рублей.

Всего в опросе приняли участие 5 тыс. человек из всех округов страны.

Ранее были опубликованы исследования, согласно которым проведение новогодних корпоративов обойдётся компаниям в России в среднем в 4—5 млн рублей.