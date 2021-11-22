Исследование: проведение новогодних корпоративов обойдётся компаниям в 4—5 млн рублей

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Проведение новогодних корпоративов обойдётся компаниям в России в среднем в 4—5 млн рублей, говорится в исследовании MICE-агентства «Аэроклуб Тур».
Исследование: проведение новогодних корпоративов обойдётся компаниям в 4—5 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, в 2021 году количество новогодних корпоративов уменьшилось на 20% по сравнению с 2019-м. Только 5% из них состоятся онлайн.

Почти все компании намерены провести новогодние мероприятия в декабре.

«Среди популярных мест для проведения новогодних корпоративов в 50% случаев компании выбирают свой офис. Бюджеты мероприятий также стали на 15% ниже, в том числе за счёт сокращения числа участников», — отмечается в исследовании.

В целом, по мнению авторов исследования, к осени 2021 года рынок корпоративных мероприятий адаптировался и перестал рассматривать COVID-19 как форс-мажор.

В этом году 41% россиян надеется, что новогодний корпоратив состоится в привычном формате (с праздничным ужином, шампанским и дискотекой). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру», имеющиеся в распоряжении RT.

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