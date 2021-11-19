Опрос выявил отношение россиян к новогодним корпоративам в 2021 году

В этом году 41% россиян надеется, что новогодний корпоратив состоится в привычном формате (с праздничным ужином, шампанским и дискотекой). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру», которые есть в распоряжении RT.

Отмечается, что женщины скучают по корпоративам сильнее мужчин — 59% против 38%.

Кроме того, 30% респондентов уже получили приглашение на праздник, а 2% запланировали поездку из регионов в федеральные офисы компаний.

Согласно результатам опроса, если мероприятие состоится, 24% опрошенных женщин намерены купить новое платье или туфли, 17% хотели бы сделать праздничный маникюр, 11% запишутся на причёску или макияж.

Мужчины, в свою очередь, готовы погладить для праздника рубашку (31%), воспользоваться туалетной водой (22%) или специально посетить барбершоп (9%), говорится в исследовании.

В основном россияне воспринимают новогодний корпоратив как долгожданную и заслуженную передышку.

В первую очередь на празднике они хотят «отдохнуть и расслабиться с коллегами».

Как сообщили аналитики, респонденты также ходят на корпоратив, чтобы «отвлечься, подвести итоги года, укрепить командный дух или поддержать команду».

В онлайн-опросе, который был проведён 12—17 ноября во всех регионах страны, приняли участие 2015 респондентов.

Ранее сообщалось, что более 90% россиян собираются провести новогодние праздники внутри страны.