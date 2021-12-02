В России на 70% увеличился спрос на новогодние товары

Аналитики сайта объявлений «Авито» провели исследование и выяснили, что спрос на новогодние товары в России в 2021 году вырос на 70%.

Об этом пишет kp.ru.

Наибольший рост спроса на сайте отмечается на новогодние товары с доставкой на дом. Так, ёлки стали заказывать в 6,4 раза чаще, а гирлянды — в 2,8 раза.

Наиболее популярными новогодними товарами стали ёлки, игрушки, мишура, гирлянды, новогодние венки, снежинки и свечи, а также новогодняя скатерть и посуда.

Также традиционно отмечается повышенный спрос на главный символ наступающего года — в 2022 году им будет тигр. Это привело к росту цен на товары с соответствующей символикой в полтора раза.

Ранее вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что стоимость фейерверков и петард в стране возрастёт на 60—70% этой зимой.