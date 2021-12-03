Медики Москвы смогут применять ИИ для диагностики аневризмы аорты
- © Пресс-служба Госдумы
Об этом информирует «Вечерняя Москва».
«Важность раннего выявления данного заболевания обусловлена его бессимптомным течением и высоким риском летального исхода в случае осложнений. Цифровой помощник позволяет обращать внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и быстрее описывать снимки», — сказала Ракова, отметив, что в настоящее время врачам доступны сервисы искусственного интеллекта для выявления заболеваний по семи направлениям исследований.
Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.