Медики Москвы смогут применять ИИ для диагностики аневризмы аорты

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что медики Москвы смогут применять возможности искусственного интеллекта (ИИ) для выявления аневризмы грудного отдела аорты.

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

«Важность раннего выявления данного заболевания обусловлена его бессимптомным течением и высоким риском летального исхода в случае осложнений. Цифровой помощник позволяет обращать внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и быстрее описывать снимки», — сказала Ракова, отметив, что в настоящее время врачам доступны сервисы искусственного интеллекта для выявления заболеваний по семи направлениям исследований.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.