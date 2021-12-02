Путин ударил кулаком по столу в ходе обсуждения условий работы шахтёров
Президент отметил, что шахтёры рискуют, чтобы прокормить свои семьи.
Путин подчеркнул, что необходимо создавать такие условия, чтобы шахтёрам не приходилось рисковать.
«Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — заявил Путин, ударив кулаком по столу.
В ходе совещания глава государства раскритиковал компанию «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Также Путин в ходе совещания заявил, что не удовлетворён докладом министра труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров в России.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.