Путин ударил кулаком по столу в ходе обсуждения условий работы шахтёров

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Президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу в ходе обсуждения условий работы шахтёров на совещании по угольной отрасли.

Президент отметил, что шахтёры рискуют, чтобы прокормить свои семьи.

Путин подчеркнул, что необходимо создавать такие условия, чтобы шахтёрам не приходилось рисковать.

«Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — заявил Путин, ударив кулаком по столу.

В ходе совещания глава государства раскритиковал компанию «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Также Путин в ходе совещания заявил, что не удовлетворён докладом министра труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров в России.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

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