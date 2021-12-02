В Свердловской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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В Свердловской области прокомментировали ход вакцинации от коронавируса.
В Свердловской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В Свердловской области благодаря вакцинации и введённым ограничениям последовательно сокращается прирост заболевших COVID-19. Количество пациентов в реанимационно-анестезиологических отделениях снизилось на 25% — до 457, на аппаратах ИВЛ — на 26,5%, до 369», — заявили в штабе.

По данным штаба, в регионе привились более половины взрослых жителей.

Также стало известно, что в Ленинградской области отменили QR-коды для посещения ряда объектов, в том числе бассейнов, бань, фитнес-клубов и кинотеатров, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Послабления касаются только тех организаций, которые получили паспорта коллективного иммунитета, то есть где вакцинацию от COVID-19 прошли не менее 80% персонала.

Ранее профессор вирусологии НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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