В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Тюменской области заболеваемость COVID-19 среди взрослого населения снизилась почти на 9%, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании областного оперативного штаба.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Общая заболеваемость за 47-ю неделю снизилась на 4,2% по отношению к предыдущей неделе. Суточный показатель заболеваемости на 2 декабря составляет 20,2 на 100 тыс. населения», — сказала Шарухо.

Среднесуточный охват населения тестированием на коронавирус за прошедшую неделю — 440 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге городские пункты вакцинации посетили почти 30 тыс. человек за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на городской штаб.

Полный курс вакцинации в городе завершили 2 250 406 граждан. Прививку можно сделать в 185 пунктах.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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