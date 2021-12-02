Лебедев осудил банкет экс-мэра Прокопьевска в день трагедии на «Листвяжной»

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» осудил празднование назначения экс-мэра Прокопьевска в день трагедии на шахте «Листвяжная».
Лебедев осудил банкет экс-мэра Прокопьевска в день трагедии на «Листвяжной»
  • РИА Новости

«Мэр города Прокопьевска, который был назначен, решил отметить свою инаугурацию в кафе ровно в тот день, когда на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв и погиб 51 человек», — сказал Лебедев.

По его словам, несмотря на то, что трагедия произошла в соседнем городе, мэр не отменил свой праздник.

«Слава богу, нашлись люди, которые эту вакханалию засняли, и, слава богу, губернатор Кемеровской области оказался правильным человеком и мэра тут же уволил, поэтому он был мэром чуть более суток», — отметил Лебедев.

Ранее экс-мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко исключили из «Единой России» за банкет во время траура в Кузбассе.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что Старченко был отправлен в отставку после того, как устроил банкет в честь своего назначения во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная».

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