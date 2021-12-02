Врач Болибок рассказал об особенностях покупки ёлки для аллергиков

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал об особенностях покупки ёлки для аллергиков.

«Часто люди реагируют на запах хвойных растений. Особенно когда вы покупаете ёлку на каком-то ёлочном базаре. Она была на холоде, а потом вы заносите её в квартиру и появляется резкий ёлочный запах, потому что растение отогревается — и у него внутри начинается циркуляция смолы и выделение запаха», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил врач, это может вызвать раздражение дыхательных путей. В таком случае нужно хорошо проветрить квартиру.

По словам Болибока, если покупать дерево в горшке, то не следует забывать, что почва сама по себе является аллергеном.

Что касается искусственных ёлок, то они тоже могут быть вредны для аллергиков, считает врач.

«Такая ель действует на тех, у кого есть аллергия на домашнюю пыль и её компоненты», — пояснил он.

Болибок также напомнил, что аллергия может быть и на клей, которым прикрепляют искусственную хвою, или на красители.

«Если на саму ель нет аллергической реакции, то я всё-таки за живую ёлку. Я бы ещё предлагал покупать ёлочки в горшочках, если нет реакции на почву. Потому что, когда она доживёт до весны, её можно посадить», — сказал врач.

Он добавил, что искусственные ёлки бывают разные, например можно собрать конструкции из бумаги.

Как ранее сообщало «Радио 1», в Московской области откроют более 260 ёлочных базаров в 2021 году.