Московские рентгенологи более 100 тысяч раз воспользовались технологией голосового ввода

Более 100 тыс. протоколов исследований заполнили московские рентгенологи с помощью технологии голосового ввода данных на базе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

За последние годы время от загрузки исследования в систему до получения описания существенно сократилось, отметил директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

«Только использование системы голосового ввода при описании исследований позволило нашим специалистам ускорить этот процесс и выполнять на 20% больше исследований за то же время, что бывает особенно актуально в периоды повышенной нагрузки», — приводятся в материале его слова.

Голосовой помощник, созданный на базе искусственного интеллекта, был запущен в семи столичных поликлиниках.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.