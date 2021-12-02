В Татарстане прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6135 жителей за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный минздрав.

Всего в республике вакцинированы 2 053 827 человек. Завершили иммунизацию 1 591 425 жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге лечение от коронавируса в стационарах проходят 5878 горожан, передают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

Для пациентов с COVID-19 развёрнуто 7949 мест, свободны более 2 тыс.

Ранее профессор вирусологии института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.