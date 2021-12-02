Тела ещё троих погибших на шахте «Листвяжная» подняты на поверхность
- РИА Новости
«Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела ещё трёх человек. Работы продолжаются», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в ходе проведения аварийно-спасательных работ на «Листвяжной» 2 декабря тела ещё двух погибших обнаружили и подняли на поверхность.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.