Тела ещё троих погибших на шахте «Листвяжная» подняты на поверхность

Сотрудники МЧС России подняли на поверхность тела ещё троих горняков, погибших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела ещё трёх человек. Работы продолжаются», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения аварийно-спасательных работ на «Листвяжной» 2 декабря тела ещё двух погибших обнаружили и подняли на поверхность.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.