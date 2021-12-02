Тела ещё двух погибших подняли на поверхность из шахты «Листвяжная»

Тела ещё двух погибших обнаружили и подняли на поверхность в ходе проведения аварийно-спасательных работ на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилёва.

РИА Новости

«После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтёров», — говорится в сообщении. По предварительной информации, обнаружены тела Кигигечева Ю.С. и Ерлина А.В. 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК. 27 ноября тела пятерых погибших шахтёров подняли на поверхность из шахты «Листвяжная».