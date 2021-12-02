В Краснодарском крае подтвердили 917 случаев коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 917 случаев коронавируса за последние сутки.
В Краснодарском крае подтвердили 917 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (218 жителей), а также в Динском районе и Новороссийске.

С начала пандемии в регионе заболели 100 373 жителя. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 1766.

Также стало известно, что в Башкирии прививку от COVID-19 сделали 2 003 946 человек, завершили иммунизацию 1 756 170, передаёт mkset.ru со ссылкой на оперативный штаб.

За последние 24 часа в республике выявили 662 случая COVID-19, за весь период — 107 696.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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