В Ростовской области зарегистрировали 649 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 649 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В настоящее время в ковидных госпиталях находятся 3,4 тыс. пациентов.

Всего в регионе заболели 176 843 человека. Выздоровели более 150 тыс. жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 33 389 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.