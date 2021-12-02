В Тюменской области выявили 311 случаев коронавируса за сутки

В Тюменской области выявили 311 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 81 502 жителя. Вылечились 63 394 человека, в том числе 235 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 370 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru. Выписаны 374 пациента.

Общее число заболевших в регионе достигло 89 132, выздоровевших — 76 902.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.