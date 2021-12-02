В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Пермском крае зафиксировали 690 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В настоящее время в регионе развёрнуто 3,8 тыс. коек, из которых занято 2726.

Первой дозой двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной привились 1 169 759 человек. Завершили иммунизацию 826 825 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 142 155 человек, выписаны 121 329.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 201 случай COVID-19 за минувшие 24 часа. Выписаны 175 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia.

Всего в городе заболели 49 175 человек.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.