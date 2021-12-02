Проценко рассказал об эмоциональном выгорании работников «красных зон»

Эмоциональному выгоранию на работе подвержены 4% сотрудников «красных зон», сообщил главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«По данным нашего опроса, эмоциональному выгоранию у нас подвержены всего 4% сотрудников, а не 30%, как публикуют в некоторых СМИ», — заявил Проценко в интервью «Российской газете».

По его словам, это объясняется тем, что сейчас в «красных зонах» остались только команды, нацеленные на результат — спасение жизни.

Он добавил, что в больницах стараются создать психологический комфорт, периодически приезжают психологи, к которым может обратиться за поддержкой любой сотрудник.

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.