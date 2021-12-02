В Нижегородской области зарегистрировали 687 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 687 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 215 742 жителя. Выздоровели 186 170 человек, включая 588 за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 33 389 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.