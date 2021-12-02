В Кемеровской области семьям погибших и пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» выделят более 40 квартир. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Одновременно идёт решение вопросов по квартирам. Более 40 квартир будет выдано для (семей. — RT) погибших и пострадавших», — сказал он в ходе совещания, посвящённого безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса.

RT вёл трансляцию.

Ранее Цивилёв заявил, что власти Кузбасса выплатят дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.