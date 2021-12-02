Путин: авария на «Листвяжной» произошла из-за целого ряда нарушений

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек, произошла из-за целого ряда нарушений в технике безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

«Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности», — сказал он в ходе совещания, посвящённого безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса.

По словам президента, руководство области уже дало задание проверить все шахты региона, проанализировать противопожарное состояние объектов, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана в воздухе.

2 декабря тела ещё двух погибших обнаружили и подняли на поверхность в ходе проведения аварийно-спасательных работ на «Листвяжной».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.