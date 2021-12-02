Диетолог Русакова дала советы по выбору мандаринов
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«Когда вы выбираете мандарины, вы должны доверять магазину, в котором покупаете продукты. Если вы сомневаетесь, откуда фрукты привезены, можно попросить сертификат на мандарины, в магазине вам не должны в этом отказать», — сказала Русакова в разговоре с URA.RU.
Также, по её словам, мандарины не должны быть повреждены, у них должен быть хороший товарный вид и натуральный запах.
«Бывают мандарины с листочками. Как правило, такой сорт более сладкий и не имеет косточек. Но наличие листочков не даёт гарантии, что это будут мандарины отличного качества», — добавила специалист.
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