Глава «Белорусов Крыма» рассказал о значении планируемого визита Лукашенко на полуостров

Визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Крым станет финальной точкой в вопросе признания российского статуса полуострова Белоруссией. Такое мнение выразил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

«Крым Белоруссией де-факто признан ещё в 2014 году, теперь осталось поставить финальную точку. И это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым», — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что община Крыма неоднократно приглашала Лукашенко посетить регион.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

В Кремле это заявление назвали важным, как и тот факт, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским.

Как отметила в беседе с RT сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, заявление президента Белоруссии свидетельствует о признании Лукашенко важнейшего демократического принципа — права народа на самоопределение.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.