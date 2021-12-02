Траурная церемония в память о погибших на шахте «Листвяжной» состоится 3 декабря

Короткая ссылка
В Кемерове 3 декабря пройдёт траурная церемония в память о погибших при аварии на шахте «Листвяжной». Об этом заявили в городской администрации.

«3 декабря... в Кемерове состоится церемония возложения цветов к монументу «Память шахтёрам Кузбасса», — передаёт ТАСС сообщение.

Церемония начнётся в 08:21 (04:21 мск), в те часы, когда на шахте случилась авария.

Также на 3 декабря намечена онлайн-акция «Светлая память в наших сердцах» в память о погибших на «Листвяжной» шахтёрах и спасателях.

25 ноября на шахте «Листвяжной» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, пострадали 99.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить