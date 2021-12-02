Траурная церемония в память о погибших на шахте «Листвяжной» состоится 3 декабря
«3 декабря... в Кемерове состоится церемония возложения цветов к монументу «Память шахтёрам Кузбасса», — передаёт ТАСС сообщение.
Церемония начнётся в 08:21 (04:21 мск), в те часы, когда на шахте случилась авария.
Также на 3 декабря намечена онлайн-акция «Светлая память в наших сердцах» в память о погибших на «Листвяжной» шахтёрах и спасателях.
25 ноября на шахте «Листвяжной» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, пострадали 99.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.