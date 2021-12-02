Траурная церемония в память о погибших на шахте «Листвяжной» состоится 3 декабря

В Кемерове 3 декабря пройдёт траурная церемония в память о погибших при аварии на шахте «Листвяжной». Об этом заявили в городской администрации.

«3 декабря... в Кемерове состоится церемония возложения цветов к монументу «Память шахтёрам Кузбасса», — передаёт ТАСС сообщение.

Церемония начнётся в 08:21 (04:21 мск), в те часы, когда на шахте случилась авария.

Также на 3 декабря намечена онлайн-акция «Светлая память в наших сердцах» в память о погибших на «Листвяжной» шахтёрах и спасателях.

25 ноября на шахте «Листвяжной» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, пострадали 99.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.