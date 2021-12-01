Диетологи дали советы по питанию в зимнее время

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и врач-диетолог Дарья Русакова дали советы по питанию в зимнее время.

«Рыба, яйца и кисломолочные продукты, а также разноцветные овощи. Конкретно из разноцветных овощей — это морковь, тыква, томаты, перцы. Все эти продукты содержат комплекс питательных веществ, который поддерживает на хорошем уровне иммунитет», — заявил Гинзбург в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, Русакова отметила, что зимой стоит обратить внимание на продукты животного происхождения — мясо, птицу, молочную продукцию.

«Это продукты, которые снабжают организм белком, а также стимулируют работу иммунной системы, что немаловажно в сезон простудных заболеваний», — пояснила она.

Как считает эксперт, особо полезны сезонные овощи и фрукты. Также стоит добавить в рацион цельнозерновые продукты и крупы, добавила Русакова.

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