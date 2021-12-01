Диетологи дали советы по питанию в зимнее время

Короткая ссылка
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и врач-диетолог Дарья Русакова дали советы по питанию в зимнее время.
Диетологи дали советы по питанию в зимнее время
  • Pixabay

«Рыба, яйца и кисломолочные продукты, а также разноцветные овощи. Конкретно из разноцветных овощей — это морковь, тыква, томаты, перцы. Все эти продукты содержат комплекс питательных веществ, который поддерживает на хорошем уровне иммунитет», — заявил Гинзбург в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, Русакова отметила, что зимой стоит обратить внимание на продукты животного происхождения — мясо, птицу, молочную продукцию.

«Это продукты, которые снабжают организм белком, а также стимулируют работу иммунной системы, что немаловажно в сезон простудных заболеваний», — пояснила она.

Как считает эксперт, особо полезны сезонные овощи и фрукты. Также стоит добавить в рацион цельнозерновые продукты и крупы, добавила Русакова.

Ранее диетолог Алексей Ковальков в беседе с Nation News рассказал, каким должен быть идеальный завтрак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить