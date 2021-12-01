Терапевт Заславская дала советы метеозависимым людям при скачках давления

Ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская рассказала, что делать метеозависимым людям во время резких скачков атмосферного давления.

«Это зависит от индивидуальной переносимости конкретного человека, как он реагирует. Реагирует он на низкое давление тоже снижением давления — значит, ему надо дать препараты, глушащие его», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в домашних условиях можно сделать массаж задних мышц шеи, где проходит много мышечных волокон. Как отметила Заславская, также допустимо растирать заднюю поверхность шеи с помощью полотенца, смоченного горячей водой.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что делать метеозависимым людям при низком атмосферном давлении.