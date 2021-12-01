Терапевт Заславская дала советы метеозависимым людям при скачках давления

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Ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская рассказала, что делать метеозависимым людям во время резких скачков атмосферного давления.
Терапевт Заславская дала советы метеозависимым людям при скачках давления
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«Это зависит от индивидуальной переносимости конкретного человека, как он реагирует. Реагирует он на низкое давление тоже снижением давления — значит, ему надо дать препараты, глушащие его», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в домашних условиях можно сделать массаж задних мышц шеи, где проходит много мышечных волокон. Как отметила Заславская, также допустимо растирать заднюю поверхность шеи с помощью полотенца, смоченного горячей водой.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что делать метеозависимым людям при низком атмосферном давлении.

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