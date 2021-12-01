В Иркутской области подтвердили 604 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 604 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших достигло 139 931. Выписаны 113 915 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области расширили список лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Работодателям нужно организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 14 января 2022 года.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».