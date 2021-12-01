В Вологодской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Вологодской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.
В Вологодской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости».

Как заявил первый заместитель губернатора Антон Кольцов на заседании оперативного штаба, число коек в ковидных госпиталях до конца недели сократят с 2010 до 1880.

Освободившиеся места в областной больнице будут использовать для лечения пациентов с тяжёлым течением ОРВИ и гриппа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае вернули к профильной деятельности 1 тыс. коек, передаёт newstracker.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Владимира Колесникова.

«Если тренд на снижение заболеваемости сохранится до конца недели, то мы ещё 500 коек сможем вернуть к их профильной деятельности, чтобы обеспечить нормальную высокотехнологичную специализированную помощь», — сказал Колесников.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».

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