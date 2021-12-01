В Томской области зарегистрировали 234 случая COVID-19 за сутки

В Томской области зарегистрировали 234 случая коронавируса за сутки. Выздоровели 202 человека.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 56 082 жителя, выписаны 40 370.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа прививку от COVID-19 сделали 16 300 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число вакцинированных достигло 2 047 692. Из них оба компонента вакцины получили 1 550 698 жителей.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».