В Пермском крае выявили 695 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае выявили 695 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 677 человек.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В регионе развёрнуто 3,8 тыс. коек для пациентов с COVID-19, занято более 2,7 тыс.

Прививку однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентного препарата сделал 1 160 181 житель. Завершили иммунизацию 816 744 человека.

С начала пандемии в крае заболели 141 465 граждан, вылечились 120 653.

Также стало известно, что со вторника, 30 ноября, отделение стационара городской больницы №8 в Самаре возобновило работу в штатном режиме, передаёт volga.news со ссылкой на сайт учреждения. Больница вновь принимает пациентов по таким профилям, как хирургия, гинекология, оториноларингология и урология.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».