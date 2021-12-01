В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Красноярском крае зафиксировали 726 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки.
В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Как уточняется, общее число заболевших в регионе достигло 153 348.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 55 612 контактных человек. За время пандемии местные специалисты провели 4 307 076 тестов на COVID-19, в том числе 12 605 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 202 случая заболевания коронавирусом за сутки. Из больниц выписаны 186 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

Всего в городе за время пандемии коронавирусом заболели 48 974 человека.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».

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