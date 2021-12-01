В Волгоградской области подтвердили 443 случая коронавируса за сутки

В Волгоградской области подтвердили 443 случая коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 682 жителей.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 118 264, выздоровевших — 102 504.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 371 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт tverigrad.ru. Вылечились при этом 416 человек.

Всего в регионе заболели 88 762 жителя, из медучреждений выписаны 76 528 человек.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».