В Омской области зарегистрировали 581 случай коронавируса за сутки

В Омской области зарегистрировали 581 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав и федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в области достигло 115 149. Вылечились 90 877 жителей, в том числе 779 за минувшие 24 часа.

Прививку от COVID-19 сделал 915 221 человек, завершили иммунизацию 657 775.

Также стало известно, что в Крыму за последние сутки выявили 439 случаев коронавируса, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Из больниц выписаны 873 жителя республики, с начала пандемии — 108 431.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».