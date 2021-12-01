В Башкирии выявили 664 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в республике превысило 107 тыс.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 1,9 млн жителей, вторым — 1,7 млн.
Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 215 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт izhlife.ru со ссылкой на региональный штаб. Вылечились при этом 164 человека.
С начала пандемии в республике заболели 75 275 жителей, выздоровели — 63 382.
Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».