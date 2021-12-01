В Башкирии выявили 664 случая коронавируса за сутки

В Башкирии выявили 664 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в республике превысило 107 тыс.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 1,9 млн жителей, вторым — 1,7 млн.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 215 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт izhlife.ru со ссылкой на региональный штаб. Вылечились при этом 164 человека.

С начала пандемии в республике заболели 75 275 жителей, выздоровели — 63 382.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».