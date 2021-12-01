В Тамбовской области зарегистрировали 208 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области зарегистрировали 208 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 54 859, выписанных из больниц — 51 530.

В настоящее время на госпитализации находятся 916 пациентов, на карантине на дому — 1680.

Прививку от COVID-19 сделали 459 623 человека, завершили иммунизацию — 425 781.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 32 837 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».