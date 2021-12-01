ФМБА проведёт исследования для создания препарата от СМА

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Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства планирует провести исследование для создания собственного препарата от спинальной мышечной атрофии (СМА).
ФМБА проведёт исследования для создания препарата от СМА
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«Технологии, которые используются в этом центре и будут использоваться, они позволяют создать такой препарат, но это длинный путь, потому что требуются и валидация, и очень сложные клинические исследования, поэтому то, что есть такая возможность, да. И я знаю, что Всеволод Вадимович (Белоусов, директор центра. — RT) планирует здесь подобные исследования организовать», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей при российском парламенте рассказал о ситуации с обеспечением лекарствами пациентов со спинальной мышечной атрофией.

Также сообщалось, что скрининг новорождённых на наличие спинальной мышечной атрофии могут начать проводить в России к 2022 году.

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