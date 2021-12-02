Россияне рассказали о причинах отказа в должности на собеседовании

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, каким специалистам устраивают наиболее сложные собеседования и по каким причинам работодатели чаще всего отвечают отказом в приёме на работу. Результаты исследования исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» есть в распоряжении RT.
Россияне рассказали о причинах отказа в должности на собеседовании
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Половина респондентов признались, что искали работу в этом году.

Из них 38% указали, что делали это из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте, 18% — попали под сокращение, 12% сообщили, что их организация в пандемию коронавируса закрылась. Ещё около 28% ответивших искали новую работу, так как решили сменить сферу деятельности.

Кроме того, треть участников опроса сообщили, что не смогли пройти стресс-интервью на собеседовании. Такую методику при отборе кандидатов использует почти каждый пятый работодатель.

Самые сложные вопросы при приёме на работу, по данным опрошенных, встречаются на собеседованиях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, рекламных агентов, работников банков, рекрутеров, офис-менеджеров, PR-специалистов, маркетологов, журналистов, секретарей.

Топ причин отказов на собеседовании, по данным респондентов: несоответствие зарплатных ожиданий — 35%, отсутствие опыта — 30%, частая смена работы — 15%, слишком компетентный кандидат для должности — 8%.

Всего в опросе приняли участие 1670 россиян со всей страны.

Ранее, согласно данным исследования, больше половины россиян (51%) заявили, что хотели бы, чтобы их дети работали в IT.

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