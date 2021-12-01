В России за сутки провели 583 тысячи тестов на коронавирус

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В России за сутки проведено 583 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России за сутки провели 583 тысячи тестов на коронавирус
  • РИА Новости

«За последние сутки проведено 583 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 декабря остаются 1 757 300 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Отмечается, что всего в России проведено более 225,5 млн тестов на коронавирус.

Ранее стало известно, что с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе Сочи начинает работать система QR-кодов.

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