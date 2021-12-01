В нескольких российских регионах начала работать система QR-кодов

С 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе Сочи начинает работать система QR-кодов. Об этом информирует РИА Новости.

Вход в административные здания в Сочи c 1 декабря будет доступен только при предъявлении QR-кода, справки о перенесённом заболевании либо о медотводе. Кроме того, до 18 января 2022 года при посещении торговых центров, кафе, а также при входе на объекты торговли, в фитнес-центры и на выставочные мероприятия также потребуется QR-код.

В Калмыкии с 1 декабря вводятся QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, гостиниц, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. м. Период действия ограничительных мер в республике продлён до 23 января 2022 года.

В Орловской области с 1 декабря вводится региональный QR-код для людей с достаточным количеством антител к коронавирусу. Глава области Андрей Клычков поручил согласовать количественный уровень необходимого титра антител к коронавирусу, а также сформировать перечень медучреждений, которые смогут выдавать такие коды.

Система QR-кодов вводится для посещения заведений общепита в Челябинской области с 1 декабря по 9 января 2022 года.

С 1 декабря в Омской области введут систему проверки QR-кодов в органах государственной и муниципальной власти, но только для работников этих учреждений. Работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров с 1 по 15 декабря текущего года будет приостановлена.

С 1 декабря QR-код, сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест нужно будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях. Аналогичная система заработает при посещении административных учреждений.

Нововведение коснётся работников органов исполнительной власти края, местного самоуправления, законодательной думы региона при входе в эти учреждения.

С 1 декабря без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты региона.

Ранее комитет Совета Федерации по образованию и науке поддержал концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах.