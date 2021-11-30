В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Краснодарском крае зарегистрировали 524 случая COVID-19 за сутки.
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (163 человека), а также в Тихорецком районе и Анапе.

Кроме того, стало известно, что в Крыму полную вакцинацию от коронавируса прошли около 700 тыс. жителей, передаёт «Крыминформ».

«На данный момент в сутки на пункты вакцинации в среднем обращаются более 10 тыс. человек. Большее количество граждан приходят за вторым компонентом вакцины», — заявил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.

Ранее Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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