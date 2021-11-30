Терапевт Асанов дал советы метеозависимым людям в период низкого атмосферного давления

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Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, что метеозависимые люди могут при соблюдении ряда правил заметно облегчить своё состояние в сложные с погодной точки зрения дни.
Терапевт Асанов дал советы метеозависимым людям в период низкого атмосферного давления
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При низком атмосферном давлении артериальное также снижается, что особенно опасно для лиц с артериальной гипотензией. Как следствие, могут возникнуть приступы слабости и нервозности, сонливость, сказал он в беседе с «Радио 1».

«Общие правила в период низкого артериального давления довольно просты. Норма сна во время перепадов погоды — не менее девяти с половиной часов. Запаситесь хорошим комплексом витаминов группы В и принимайте их во время перепадов погоды: они поддержат нервную систему. В течение дня старайтесь не перегружать желудок тяжёлой пищей, лучше есть часто и небольшими порциями», — посоветовал врач.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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