Защита обжалует приговор бывшему схиигумену Сергию
- © Пресс-служба Басманного суда
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Бабикова.
«Суд вынес нашему подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности. Мы будем обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции», — заявил адвокат.
Ранее суд в Москве приговорил бывшего схиигумена Сергия (Романова) к трём с половиной годам колонии общего режима, он признан виновным по трём вменяемым ему статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.
Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.