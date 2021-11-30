Защита обжалует приговор бывшему схиигумену Сергию (Романов), осуждённому на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Бабикова.

«Суд вынес нашему подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности. Мы будем обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции», — заявил адвокат.

Ранее суд в Москве приговорил бывшего схиигумена Сергия (Романова) к трём с половиной годам колонии общего режима, он признан виновным по трём вменяемым ему статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.