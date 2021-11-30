Защита обжалует приговор бывшему схиигумену Сергию

Короткая ссылка
Защита обжалует приговор бывшему схиигумену Сергию (Романов), осуждённому на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести.
Защита обжалует приговор бывшему схиигумену Сергию
  • © Пресс-служба Басманного суда
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Бабикова.

«Суд вынес нашему подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности. Мы будем обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции», — заявил адвокат.

Ранее суд в Москве приговорил бывшего схиигумена Сергия (Романова) к трём с половиной годам колонии общего режима, он признан виновным по трём вменяемым ему статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить