Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии общего режима
- © Пресс-служба Басманного суда
- РИА Новости
«Суд... назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует судью РИА Новости.
29 ноября гособвинитель попросил суд приговорить бывшего схиигумена к четырём годам колонии общего режима.
Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.
В сентябре того же года стало известно, что схимонах Сергий отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана.