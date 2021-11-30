Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии общего режима

Суд в Москве приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к трём с половиной годам колонии общего режима, он признан виновным по трём вменяемым ему статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.

«Суд... назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует судью РИА Новости.

29 ноября гособвинитель попросил суд приговорить бывшего схиигумена к четырём годам колонии общего режима.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

В сентябре того же года стало известно, что схимонах Сергий отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана.