В Волгоградской области подтвердили 448 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области подтвердили 448 случаев коронавируса за последние сутки. Из больниц региона выписали 647 жителей.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Всего в регионе выздоровели 101 822 человека.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 32 648 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.