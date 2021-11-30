В Волгоградской области подтвердили 448 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Всего в регионе выздоровели 101 822 человека.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 32 648 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.